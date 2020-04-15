أعراض جديدة تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

لا يزال الأطباء والباحثون يحاولون التعرف أكثر على فيروس كورونا المستجد الذي يثير رعب العالم، ويستكشفون خصائصه الجديدة وأعراضه التي ربما تظهر على بعض المرضى لأول مرة.

كشف أطباء غربيين ، أن هناك علامات جديدة قد تظهر على جسد الإنسان، تؤكد إصابة صاحبها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الأطباء في إيطاليا وإسبانيا، أكبر دولتين في أوروبا غارقتين بفيروس كورونا، إلى ظهور كدمات على القدمين لدى بعض المرضى، معتبرين ذلك من "العلامات الإيجابية للإصابة بالفيروس"، وتحدثوا عن بقع أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

ومن بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها في وقت مبكر، حالة فتى يبلغ من العمر 13 عاما في إيطاليا في 8 مارس الماضي، وقتها ظن الأطباء أنه تعرض إلى لدغة حشرة.

وبسبب الظروف السيئة التي كانت تعانيها إيطاليا، لم يتم إجراء اختبار فيروس كورونا للفتى، إلى أن بدأت تظهر عليه أعراض المرض المعتادة، مثل الحمى والألم العضلي والصداع والحكة الشديدة.

وفي 29 مارس، أي بعد أسابيع من بدء تسجيل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، ظهر أول تقرير رسمي عن "كدمات وبقع" لدى الأطفال الذين يعانون من مرض كورونا.

وأوضح الأطباء، أن الوضع الحالي في إيطاليا، يفيد بأن واحد من كل 5 مرضى يعانون من حالة جلدية غريبة في القدمين.

وعادة ما يؤثر مرض فيروس كورونا على الجهاز التنفسي، مما يتسبب في سعال ومشاكل في التنفس وحمى شديدة وأحيانا التهاب رئوي، قبل أن تظهر أعراض غير نمطية مثل الإسهال وآلام الخصيتين وفقدان حاستي التذوق والشم، بالإضافة إلى ما جرى كشفه أخيرا عن ظهور علامات جلدية على القدمين.