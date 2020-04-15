الأمين العام القائد النخالة يبدي اعتزازه وافتخاره بالمشاركين في حملة النظافة من الإيمان

توجّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، بالتحية والتقدير للشباب الذين تطوعوا وانخرطوا في حملة النظافة من الإيمان، التي أطلقتها الحركة مؤخراً في قطاع غزة.

وجاء في رسالةِ النخالة "هذا العمل الجماعي يكتسبُ قيمته من وجود الروح الجماعية، التي تنهض من وسط الألم والمعاناة، لتجعل حياة الناس أفضل، وتعزز الروابط بينكم وبين الناس. وهذه من أهم رسائل الإسلام".

وأضاف "هذه الأخلاق، وهذا التواضع في خدمة الناس سيكون في ميزان حسناتكم عند الله، قبل الناس".

وتابع النخالة :"نعتز بكم، ونفتخر. وأدعو الله أن يتقبل عملكم. وإن شاء الله جميعنا نستقبل شهر رمضان المبارك بنفس الهمة. نتجهز للعبادة والطاعة وروح الإيثار التي أنتم روادها".

وتتواصل حملة النظافة من الإيمان، التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لليوم الثالث على التوالي؛ مستهدفةً اليوم الأربعاء، شوارع وأحياء محافظة شمال غزة.

وانتشر منذ ساعات الصباح الباكر، مئات المتطوعين في شوارع مدينة ومخيم جباليا، وأحياء الكرامة، والجرن، وسكنة مقاط، وشرعوا بتنفيذ الحملة، وسط ترحابٍ وإقبال من قبل المواطنين، فيما تولت بلدية جباليا بدورها، عملية نقل الأتربة والنفايات، إلى المكبات الخاصة.

وكانت انطلاقة الحملة، من مدينة جباليا أمام المسجد العمري،

حيث ألقى القيادي في الحركة الدكتور جميل عليان كلمةً في المتطوعين والوجهاء الذين حضروا لمؤازرة الحملة، أكد فيها أن هذه الحملة هي جزء بسيط من الواجبات والمسؤوليات التي علينا جميعاً النهوض بها من أجل تعزيز القيم الإسلامية وخدمة وطننا وشعبنا.

وقال :"إن حركة الجهاد الاسلامي تريد أن تقول اليوم أنها تتواجد في كل الميادين لأداء رسالتها".

ووجّه د. عليان الشكر لبلدية جباليا ولجهاز الشرطة على تعاونهم لإنجاح هذه الحملة.

وكان حشدٍ غفير من وجهاء الشمال، وقادة الحركة قد شاركوا في الحملة.

وتستمر حملة النظافة من الإيمان، حتى آخر يوم في شهر شعبان الجاري، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل محافظة على حده.