الشوا يتوعد المستغلين لحالة الطوارئ ويرجعون شيكاتهم بعقوبات صارمة

توعد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مساء اليوم الأربعاء، المستغلين لحالة الطوارئ، ويقومون بإرجاع شيكاتهم بعقوبات صارمة خلال الفترة القادمة.

وقال الشوا، خلال الايجاز المسائي الى جانب المتحدث باسم الحكومة، نعمل على حصر المستغلين لحالة الطوارئ من التجار وأصحاب المصالح، لعمل اللازم معهم، ناصحاً من أعاد شيكات له خلال اليومين الماضيين بتسييرها.

وأوضح، أن نحو 70% من الشيكات تم صرفها، والنسبة المتبقية 30% مرتجعة لها أسباب مختلفة، منها الحجر المنزلي، ومنها الاستغلال للحالة وهو أمر غير مسموح به مطلقاً.

وبشأن الودائع في البنوك، طمأن الشوا المواطنين بصحة القطاع المصرفي في فلسطين، وان سلامة هذا القطاع يقع على سلم أولوية السلطة ووزارة المالية.