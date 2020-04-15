بشارة: الدخل المحلي شهد انخفاضاً بنسبة 7% وسيشهد المزيد

قال وزير المالية في حكومة رام الله شكري بشارة، أن الدخل المحلي يشهد انخفاضا بنسبة قد تصل إلى 70% نتيجة حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن العائدات الضريبية التي يتم استلامها من الجانب الإسرائيلي (أموال المقاصة) تشكل 60% من دخل الخزينة الفلسطينية، وستشهد انخفاضا قد يتراوح من 45 إلى 55%.

وذكر بشارة خلال الإيجاز الصحافي المسائي إلى جانب الناطق باسم الحكومة، أن مركزية عمل وزارة المالية في العام الحالي كان على معالجة الضعف مثل مديونية البلديات والهيئات المحلية مما يسمى "صرف الإقراض".

وأضاف، اضطررنا لخطة تقشفية نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وانخفاض الدخل ومعوقات في تنفيذ الخطط الإصلاحية".

وأوضح أن الخطة مدتها ستة أشهر وستستمر حتى نهاية شهر أيلول المقبل، لافتاً إلى أنها قابلة للتمديد حسب الظروف، وترتكز على المبادئ التالية (اعطاء الأولوية في الصرف للقطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود النفقات العامة والعمل على تأمين شبكة أمان لذوي الدخل المحدود).

وأكد أن هذه الخطة ستُدار كما تم إدارة الخطة النقدية العام الماضي "بعدالة والتزام ودقة"، (في إشارة إلى وقف تحويل أموال المقاصة وتقليل نسبة صرف رواتب الموظفين بحد أدنى 2000 شيقل).

وشدد على أن أولوية وزارته، الحفاظ على استقرار رواتب الموظفين العموميين، موضحا أن هناك أكثر من مليون شخص يعتمدون على رواتب الحكومة.

وأضاف وزير المالية : "علينا الحفاظ على استقرار وديمومة القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا"، مؤكداً على علاقة التنسيق والشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية.