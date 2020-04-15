ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الخليل: إصابة راعي أغنام في اعتداء للمستوطنين

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:20 - 15 ابريل 2020
جوال
مشاركة

أصيب مواطن يعمل في الرعي اليوم الأربعاء، إثر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، شرق يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا المراعي المحاذية لمنطقة الحمرة التابعة لقرية تواني، شرق يطا، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على رعاة الأغنام، ما أدى لإصابة الراعي مفضي ربعي.

وأثار مستوطنو مستوطنة ماعون التي أقيمت على أراضي القرية عام 1981، حالة من الخوف والرعب بين المواطنين.

يشار إلى أن معظم سكان تواني في الكهوف، بسبب هدم الاحتلال لمساكنهم بشكل مستمر، واعتداءات المستوطنين على السكان والأرض والموارد.

الأكثر مشاهدة

متعلقات