تأجيل إطلاق تلسكوب "غاما-400" إلى عام 2030

أعلن فلاديمير كولميكوف، مدير عام شركة "لافوتشكين" العلمية الإنتاجية، أن إطلاق التلسكوب الفضائي الروسي "غاما-400" للبحث عن المادة المظلمة سيكون عام 2030.

وقال كولميكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "بالتعاون مع خبراء معهد ليبيديف للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يجري العمل حاليا على تطوير إضافات إلى مجموعة الأجهزة العلمية في التصميم الأولي للتلسكوب الفضائي "غاما-400". الذي هو مشروع مستقل وسيطلق إلى الفضاء عام 2030".

وتجدر الإشارة، إلى أن مهمة تلسكوب "غاما-400" الذي كان مقررا إطلاقه عام 2025 ، ستكون الحصول على المعلومات اللازمة لتحديد طبيعة "المادة المظلمة" في الكون، وتطور نظرية أصل الأشعة الكونية عالية الطاقة، وفيزياء الجسيمات الأولية، ودراسة إشعاع غاما الكوني في نطاق الطاقة العالية والأشعة السينية، وتسجيل جزيئات الأشعة الكونية المشحونة، والبحث عن رشقات أشعة غاما ودراستها في الكون.

وتشارك في هذا المشروع إضافة إلى المؤسسات الروسية، مؤسسات علمية من أوكرانيا وإيطاليا.