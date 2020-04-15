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الكويت: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 15:01 - 15 ابريل 2020
كورونا الكويت كورونا الكويت
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أعلنت الكويت تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي، "إن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد بلغ 1405 حالات"، مشيرة إلى أن 1196 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 31 في أقسام العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في الكويت منذ أمس من 176 حتى 206 أشخاص، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى ثلاث حالات وفاة.

وبين المصابين الجدد ستة مواطنين كويتيين، والآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة، بمن فيهم خمسة مصريين ولبناني.

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