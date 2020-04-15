الجبهة الشعبية تدعو شركات الاتصال والانترنت لإعفاء المواطنين من رسوم الفترة الراهنة

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، شركات الاتصال والإنترنت، بإعفاء المواطنين من رسوم بدل الخدمة طوال فترة الأزمة الراهنة، للتخفيف من الأعباء الصعبة عن كاهل المواطنين.

وأكدت الجبهة في بيان وصل مراسلنا نسخة عنه، "أنه بات من الضروري، أن تساهم هذه الشركات في المزيد من المساهمات والمبادرات، لتعزيز صمود الطبقات الشعبية الفقيرة وتحصين الجبهة الداخلية، ودعم القطاع الصحي وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والأسرى والتخفيف عن الطلاب أعباء الرسوم".

وأوضحت الجبهة أن ما تقدمه هذه الشركات من مساهمات محدودة جداً في هذه الأزمة مقارنةً مع حجم الأرباح ولا يحقق عملية الشراكة بين الشركات الخاصة والعامة في مواجهة الأزمة، فالقانون الفلسطيني يلزم الشركات الخاصة والقابضة ذات الأرباح الكبيرة إلى المساهمة في دعم البنية التحتية والقيام بمشاريع اقتصادية واجتماعية تخفف من معاناة المواطنين.