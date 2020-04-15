تحديث حساب المواطن في السعودية وموعد تعديل البيانات

وأكد "حساب المواطن" على أهمية أن يثبت الفرد المستقل استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020، وأشار حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهلاً ومستحقاً، كما أوضح حساب المواطن أن الأهلية تتأثر في حال لم يتم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية.

ولفت حساب المواطن أن تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخراً ستتم خلال عملية التحقق من البيانات للدورة الـ32 لشهر يوليو.

طريقة تحديث حساب المواطن

ونشر حساب المواطن رابطًا من أجل تحديث البيانات لبعض الفئات المنتسبة اليه.

وجاءت الخطوات كالآتي:

- أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

- ثانيًا: اضغط على أيقونة «تفاصيل» ثم اختر «تحديث البيانات».

- ثالثًا: أكمل الخطوات بعد أن تضغط على أيقونة «التالي».

- رابعاً: قم بتسجيل جميع البيانات، التي يتطلب منك إدخالها (المعلومات الشخصية، العنوان، معلومات التابعين، معلومات الدخل الشهري، بيانات الحسابات البنكية).

اختر خيار التعهد على صحة البيانات، ثم الحفظ، ثم الضغط على إرسال، وبهذا يتم إرسال بياناتك بشكل محدث.

وفي حالة استبدال مستند بآخر، احذف المستند القديم، ثم اختر إدخال مستند جديد عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، برقم الهوية الوطنية.

إثبات الاستقلالية على حساب المواطن

كما كشف حساب المواطن، عن ضرورة تحديث البيانات وإثبات استقلالية المسكن من خلال إرفاق أي من المستندات التالية، على النحو التالي:

- عقد الإيجار الموحد.

- صك الملكية للسكن.

- مشهد إثبات السكن، سواء كان جامعيًا أو في المعاهد العسكرية.