ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الأمم المتحدة تتمكن من منع وقوع مواجهة بين جيش الاحتلال والجيش اللبنانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:55 - 15 ابريل 2020
قوات اليونيفيل قوات اليونيفيل
جوال
مشاركة

تمكنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة للسلام في لبنان "اليونيفل" امس الثلاثاء، من التدخل لتخفيف توتر برز بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني عند الحدود بين الدولتين ومنع تحوله إلى اشتباك مباشر.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جرافة عسكرية إسرائيلية برفقة قوة مشاة مؤلفة من 24 عنصرا دخلت أمس الثلاثاء لبعض الوقت الأراضي اللبنانية المحتلة المتحفظ عليها في خلة المحافر جنوبي بلدة العديسة، مضيفة أن العسكريين الإسرائيليين نصبوا في المنطقة خيمة بداخلها أجهزة.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن هذه التصرفات الإسرائيلية دفعت الجيش اللبناني و"اليونيفيل" إلى "الاستنفار حتى انسحبت هذه القوة وعادت أدراجها وراء الجدار الأسمنتي".

ونشرت الوكالة صورة تظهر جنودا لبنانيين وإسرائيليين يصوبون أسلحتهم نحو بعضهم البعض وعناصر "اليونيفيل" يفصلون بينهم.

من جانبه، صرح المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في معرض تعليقه على الحادث الذي وقع جنوبي الخط الأزرق: "التوتر ارتفع وقواتنا تدخلت بغية منع أي سوء تفاهم وتخفيف التوتر، وبعد وقت قصير عاد الوضع إلى طبيعته".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات