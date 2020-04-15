وزير العمل يعلن تفاصيل خطة الطوارئ لدعم عمال القطاع الخاص و"إسرائيل"

أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم الأربعاء 15/4/2020، إنشاء صندوق مشترك مع اتحاد نقابات فلسطين ووزارة العمل، لتقديم دعم بدل تعطل، سيتم العمل به لتقديم مساعدات لـ30 ألف عامل يعملون في "إسرائيل" تضرروا خلال جائحة كورونا.

وأشار أبو جيش خلال الإيجاز الصحافي الصباحي، حول مستجدات انتشار فايروس كورونا في فلسطين، إلى أن هذا الصندوق يأتي ضمن خطة طوارئ قدمتها الوزارة للحكومة لمساعدة العمال داخل "إسرائيل" والذين تضررت أعمالهم.

وقال أبو جيش:"إن وزارة العمل طالبت في السابق بعدم التوجه الى العمل داخل الخط الأخضر والمستعمرات الغير شرعية، وتابعت العمال على المعابر مع لجان الطوارئ من خلال تزويدها بقوائم أسماء العمال لمتابعة عودتهم، بالإضافة إلى التواصل بشكل مباشر ويومي في إسرائيل، وتوزيع النشرات الإرشادية وطرق الوقاية بالحجر المنزلي والصحي.

وأشار أبو جيش إلى تشكيل لجنة قانونية من مجلس الوزراء لرفع قضايا قانونية لأجبار المشغل الإسرائيلي لدفع أجور العمل الذين توقفوا عن العمل خلال هذه الفترة، كما هو الحال بالعمال الإسرائيليين، وستتكفل وزارة العمل بتغطية كافة المصاريف القضائية والقانونية في هذا المجال.

كما أضاف، متابعة كافة الانتهاكات التي تعرض لها العمال في إسرائيل من خلال التواصل مع منظمة العمل الدولية والمنظمات دولية أخرى لتوفير الحماية لهم، ورصد الانتهاكات وخاصة ألقائهم على قارعة الطريق، ووثقنا حتى الأن ثلاثة حالات.

وقال جيش أن هذه الإجراءات جاءت في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية بانتشار الوباء، وتعمدها خلخلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفلسطينية بالضغط على العمال بإلغاء التصاريح، أو عدم دفع الأجور وفتح البوابات والمعابر في الجدار.

وكشف أبو جيش ضمن خطة الطوارئ لمساعدة القطاع الخاص عن تأهيل ومساندة 1200 منشأه من القطاع الخاص للعمل عن بعد من خلال توفير 400 شاب مؤهلين للعمل في مجال التسويق الإلكتروني والعمل عن بعد.

على صعيد سوق العمل المحلي أشار إلى اتفاق عمل جماعي بين أطراف العمل (وزارة العمل، وممثلي القطاع الخاص، ونقابات العمال الفلسطينية) بهدف الحفاظ على الأجر والموظف في القطاع الخاص لشهري أذار ونيسان وحمايته من الفصل وانهاء خدماته.

وأشار أبو جيش أن العمل جاري الأن لتمديد هذه الاتفاقية بما يشمل دعم الأجور بحوالي 25% من الأجر.

وكشف عن تشكيل محفظة مالية من قبل صندوق التشغيل بمبلغ مليون ونصف المليون، لمنح قروض صفرية وميسرة للمنشأت الصغيرة المتناهية الصغر.

وأعلن أبو جيش عن برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين يستهدف العمال الذين خسروا أعمالهم.

ووزعت هيئة التعاون التابعة لوزارة العمل والجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي ما لا يقل عن 10 الاف طرد غذائي لأعضائها والمناطق الموجودين فيها

وقال أبو جيش إن الوزارة عملت على مجموعة من التعليمات والقرارات التي تتضمن حقوق العمال وأجرهم وأبرزها حقوق الأمهات في القطاع الخاص، وتابع: تابعنا ما يزيد عن 2000 شكوة وصلتنا على الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة على مدار 24 ساعة وتم حل ما نسبته 70 % من هذه الشكاوى من خلال التعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة ولجان الطوارئ.

كما تم توقيع إتفاقية مع وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين لحماية حقوق الصحافيين العاملين في الميدان.