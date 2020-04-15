العمل: اتفاق لدفع الأجور لشهرين مقبلين وتشغيل مؤقت للمتعطلين عن العمل

اكد وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، انه تم إنشاء صندوق لتغطية احتياجات العمال ودعم الأجور بحوالي 25%.

وأفاد أبو جيش خلال الايجاز اليومي للحكومة الفلسطينية، بعقد اتفاق مع الجهات المختصة للحفاظ على أجور العمال والموظفين لشهري آذار ونيسان.

واوضح انه تم شكلنا لجنة قانونية لرفع قضايا على المشغلين الإسرائيليين لدفع أجور العمال الذين توقفت أعمالهم، مشيرة إلى ان وزاته ستتكفل بكافة المصاريف المتعلقة بذلك.

في السياق، قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن أكثر من 53 ألف أسرة فلسطينية انخفضوا إلى مستوى دون خط الفقر بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى ان 10 آلاف أسرة من قطاع غزة تم إضافتها لبرنامج المساعدة الخاص بالوزارة.