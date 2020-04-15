الصحة: تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين لـ305

أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة اليوم الأربعاء 15/4/2020، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرفع عدد المصابين إلى 305 مصاب.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال الايجاز الحكومي الصحفي، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة، خلال الساعات الماضية، حيث سجلت حالتين بدورا في الخليل، وحالة بنعلين في رام الله.

وبينت الكيلة، أنه بتسجيل 3 حالات جديدة، ارتفع عدد المصابين إلى 305 من بينهم 227 بالضفة الغربية وغزة و78 من مدينة القدس.

وذكرت، أن الإصابات الثلاث المسجلة من الكوادر الطبية في مستشفى المطلع.