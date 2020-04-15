4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في معتقلات الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، أن أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة يدخلون اليوم 15 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:
- الأسير القائد مروان البرغوثي (60 عامًا) من قرية كوبر الذي اختطف من مدينة رام الله على أيدي القوات الصهيونية عام 2002 وبرفقته أحد مساعديه أحمد البرغوثي، وحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40عامًا، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.
- الأسير أحمد ياسين أحمد خميس من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير كميل سعيد حسن حنيش (43 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير شادي فيصل عطا موسى (42 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.