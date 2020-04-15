تردد قناة mbc max 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

لم يترك فيروس كورونا المستجد خياراً لدى الكثير من المواطنين في أنحاء العالم أجمع، سوى البقاء في منازلهم التزاماً بالقوانين والإجراءات الاحترازية، لذا يبحثون عما يسليهم، فكان تردد قناة mbc max ملاذهم.

ويبحث المشاهدون، عن تردد قناة mbc max في ظل ما يعيشه العالم من أزمة كبيرة بسبب تفشي "فيروس كورونا" لقضاء وقتهم، في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحظى قناة mbc max باهتمام كبير لدى عشرات الآلاف من الناس بسبب ما تقدمه من افلام اجنبية مترجمة.

وتختص القناة بتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة ومنها افلام حازت على جوائز كبيرة عالمية وأصبح لها صدى كبير جدًا من الاهتمام العالمي.

كما تعرض القناة المميزة افلام كانت قد توقعت في السابق بوقوع فيروس كورونا القاتل خلال عام 2020، وهو ما جعل القناة من أكثر القنوات المتابعة للأفلام الاجنبية.

تردد قناة mbc max

لذلك نقدم لكم تردد قناة mbc max على الأقمار الصناعية التالية:

القمر الصناعي - النايل سات

التردد - 11938

الاستقطاب - رأسي

معدل تصحيح الخطأ - 3/4

معدل الترميز - 27500

القمر الصناعي - العرب سات

التردد - 11919

الاستقطاب - رأسي

معدل تصحيح الخطأ - 3/4

معدل الترميز - 27500

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