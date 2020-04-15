البنتاغون: الأدلة ترجح أن فيروس كورونا طبيعي المنشأ

اعلن البنتاغون الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، نشأ بظروف طبيعية على الأرجح، لافتا إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن الكثير من "أجهزة وعناصر المخابرات اهتمت بهذا الأمر، وحاولت التأكد إذا كان الفيروس تم تخليقه مختبريا".

وأضاف رئيس الأركان قائلًا "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات... ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع قائلًا: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي... وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".

يشار إلى أن هناك تقارير متداولة منذ فبراير/شباط الماضي أأن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد "ووهان" لعلم الفيروسات في الصين، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

وتجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 478 ألف شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بفيروس كورونا.