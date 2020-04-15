رابط فحص اسماء العمال المتضررين بكورونا من منحة المليون دولار

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، عن رابط فحص أسماء العمال المتضررين من فيروس كورونا من منحة المليون دولار.

وكان 129.365 عامل قد سجلوا في رابط وزارة العمل لتسجيل المتضررين من فيروس كورونا في قطاع غزة.

لكن المنحة التي أقرتها لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة للاستفادة من منحة المليون دولار فقط لصالح 10 آلاف من العمال المتضررين.

وقد تضررت فئة كبيرة من الالعمال من الاجراءات الحكومية التي اتبعتها بتوقفهم عن أعمالهم حيث تعطلوا عن عملهم وبقوا في منازلهم.

رابط فحص أسماء العمال المتضررين من فيروس كورونا

وقد أدى تسجيل عدد كبير من العمال لوضع الوزارة بعض الشروط حتى يتم تنقية الاسماء وفقًا لها والشروط على النحو التالي:

وزن القطاع المتضرر

حجم الضرر

الحالة الاجتماعية

عدد الأولاد

وبعد عملية تنقيح الأسماء وفلترة المستفيدين وفقًا للشروط السابقة توصلت وزارة العمل إلى ترشيح نحو 41.213 عامل للاستفادة من منحة المليون دولار.

ونشرت وزارة العمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة رابط فحص اسماء العمال المتضررين من فيروس كورونا من منحة المليون دولار

وأكدت الوزارة انها ستقوم بدفع المبلغ المحدد للمستفيدين الـ10 آلاف فقط على ثلاث دفعات كل دفعة 3000 مستفيد.

وفي ذات السياق أعلنت الوزارة تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة الاولى.

وسيستمر التسجيل وفق الوزارة حتى يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساءا

رابط فحص أسماء العمال المتضررين اضغط هنا

يُشار إلى أن اللجنة الحكومية قررت قبل ثلاثة أسابيع العمل في اطار حالة الطوارئ مما أدى لتوقف قطاعات العمل عن ممارسة اعمالها اليومية.