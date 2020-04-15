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مستوطنون يهاجمون مركزا فلسطينيا في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 09:15 - 15 ابريل 2020
مستوطنون - حجارة - رشق مستوطنون - حجارة - رشق
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هاجم مستوطنون "إسرائيليون" الليلة الماضية، مركزاً فلسطينياً في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، أن مستوطني (رامات يشاي) المقامة في حل تل الرميدة وسط مدينة الخليل، هاجموا مركز "الصمود والتحدي" التابع لتجمع "شباب ضد الاستيطان" في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين والمسلحين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال مركز الصمود والتحدي، محاولين تحطيم السياج الذي يحيط به والدخول اليه.

ووجه المستوطنون الشتائم لنشطاء المركز، الذين توافدوا فور هجوم المستوطنين لحمايته، ووثقوا الاعتداء بكاميراتهم.

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