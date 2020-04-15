انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا في الصين

انخفضت، اليوم الأربعاء، اعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بالصين، في حين تتزايد اعداد الاصابات في أقصى الشمال الشرقي المتاخم لروسيا.

ووفق السلطات الصينية، فقد سجلت 46 حالة جديدة مؤكدة أمس الثلاثاء مقابل 89 الإثنين وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

واضافت لجنة الصحة، ان من بين الحالات الجديدة 36 حالة لأشخاص وصلوا إلى الصين من الخارج مقابل 86 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وأشارت إلى ان الحالات العشر الأخرى فكانت حالات محلية منها ثمانية في إقليم هيلونغجيانغ وحالتان في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وأصبح إقليم هيلونغجيانغ الشمالي الشرقي جبهة أمامية في جهود الصين لعزل الحالات الوافدة مع عودة مواطنين صينيين مصابين بالفيروس برا قادمين من روسيا.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 82295، حتى امس الثلاثاء.

وافادت لجنة الصحة، السلطات بان 3342 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الصين من بينها حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد وهو بؤرة تفشي الفيروس في الصين.