أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 15/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسية.

وتمنت الإدارة العامة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن حالة الطرق في قطاع غزة الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونبهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى أنه في حالة وقوع الحوادث يبادر السائق بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث واحد فقط نتج عنهما إصابة واحدة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور للجميع بيوم خالي من حوادث الطرق.