فتوى مصرية جديدة حول صيام رمضان في ظل تفشى كورونا

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، فتوى جديدة حول صيام شهر رمضان المبارك في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الفتوى وجوب الصوم على الأصحاء، مشيرة إلى أن من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة.

وجاء في الفتوى المصرية: "فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء فإذا رأوا أنه يضره فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس بهذه الحالة مقدم على الصيام".

وأوضحت أن، الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس كورونا يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تبنى على رأي الأطباء في هذه الحالة.