ترامب يوعز بتعلّيق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة، في منظّمة الصحة العالمية.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 في البلاد "أمرت بتعليق تمويل منظّمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة لتقييم دورها في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشّي فيروس كورونا المستجدّ".

واتهم ترمب المنظّمة الأممية، بتظليل العالم بمعلومات خاطئة حول انتقال العدوى والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة يهاجم فيها ترمب المنظمة الأممية التي يتّهمها بأنّها انحازت إلى بكين وتواطأت معها في عدم الإبلاغ بشفافية عن الكارثة الصحية.