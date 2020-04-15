طقس فلسطين 15/4/2020: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

يكون طقس فلسطين اليوم 15/4/2020، غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويبقى والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية.