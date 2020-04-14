اجمالي عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في العالم حتى الساعة 12:00 ليلا

ارتفع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا حول العالم بشكل ملحوظ ومتزايد في ظل الانتشار السريع للفيروس في دول العالم أجمع.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية التي تتابع أخر الاحداث فيما يتعلق بفيروس كورونا لحظة بلحظة فإن عدد المصابين اقترب من 2 مليون مصاب.

وأوضحت أن المصابين حتى الآن بلغ نحو 1,990,097، بينما عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 466,948.

وحول عدد الوفيات فإن اجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم حتى الساعة الـ12:00 ليلًا بتوقيت القدس المحتلة من يوم الثلاثاء وصل إلى 125,859 حالة وفاة.

وحول أكثر الدول التي سجلت اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، فإن الاحصائيات الرسمية أظهرت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى تسجيل حيث سجلت اليوم نحو 22,673 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 609,614 اصابة.

بينما فرنسا سجلت 6,425 اصابة تليها بريطانيا بـ 5,252 اصابة جديدة.

وفيما يتعلق بعدد وفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فإن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت رقم قياسي بوفاة 2,154 حالة وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات بواشنطن إلى 25,794 حالة وفاة.

بينما سجلت بريطانيا ثاني اعلى تسجيل للإصابات خلال 24 ساعة بنحو 778 حالة وفاة تليها فرنسا بنحو 762 حالة وفاة.