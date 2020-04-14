حقيقة نشر رابط تسجيل منح ومساعدات الشؤون الاجتماعية في غزة

تداول العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بنشر وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابط تسجيل منح ومساعدات الشؤون.

وتحظى أخبار المساعدات والمنح في قطاع غزة على اهتمام عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة التي تترقب أي أخبار تؤكد هذا الخصوص.

وحاز رابط تسجيل منح ومساعدات الشؤون الاجتماعية على اهتمام الالاف من الاسر الفقيرة التي بدأت تتداوله عبر صفحاتهم الخاصة في منصات التواصل.

ونظرًا للمتابعة الكبيرة من الناس حول روابط الشؤون فقد علقت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت عن حقيقة نشر الروابط.

وجاء في تعليق المتحدثة الكحلوت في تصريح صحفي لها مساء الخميس، ننفي ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نشر روابط لتسجيل منح ومساعدات الشؤون.

وأكدت الوزيرة الكحلوت أن وزارة التنمية الاجتماعية لها مواقعها الرسمية عبر منصات التواصل والمواقع الالكترونية، الذي تتواصل به مع المواطنين.

ودعت الكحلوت، جميع أبناء شعبنا الفلسطيني لعدم التعاطي مع هذه الصفحات التي تنشر الأخبار الكاذبة.