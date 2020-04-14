مستشفى المطلع تعلن عن تسجيل اصابتين بفيروس كورونا

اعلن مدير مستشفى المطلع في القدس المحتلة عن تسجيل اصابتين جديدتين في قسم المسنين بفيروس كورونا ما يرفع عد المصابين المسنين اليوم إلى ٥ اصابات.

وأوضح أن المستشفى اعلن صباح اليوم عن اصابة اثنين من المسنين فيما سجل 3 اصابات في المساء ليرتفع عدد المصابين خلال 24 ساعة إلى 5 مصابين.

واشار إلى ان الاصابات الثالثة وصلت للمسنين من أبن احد المصابين.

وتكمن الخطورة وفقًا لمدير المستشفى بان المصابين من كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة، فشل كلوي وغيره.

ولفت إلى أن جميع المصابين هم من مدينة سلوان وبيت حنينا بالبلدة القديمة في القدس المحتلة ونقل 3 منهم إلى المستشفى الفرنساوي في قسم كورونا، وإصابتين الى هداسا.