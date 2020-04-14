وفاة زوجة الشهيد المفكر خالد الحسن والرئيس عباس يقدم التعازي

اعلن مساء اليوم الثلاثاء عن وفاة زوجة الشهيد المفكر خالد الحسن (نهلة الحبال) في المملكة المغربية.
وفي ذات السياق نعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زوجة الشهيد القائد المفكر خالد الحسن (أبو السعيد)، نهلة الحبّال.
وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الحبال وعائلة المفكر الكبير خالد الحسن، سائلاً المولى عزل وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.
من هو خالد الحسن
- ولد الشهيد خالد الحسن في مدينة حيفا عام 1928 لأسرة وطنية مسلمة احتضنت اجتماعات الشيخ عز الدين القسّام ورفاقه.
- حصل الحسن على شهادة (المترك) من مدارس حيفا، ودرس الاقتصاد في لندن عام 1947.
- وهجّر مع عائلته إثر النكبة عام 1948 إلى لبنان فـ سوريا ثم تفرّقوا في الشتات.
- انضم أبو السعيد إلى العمل السياسي مع بدايات الثورة في العام 1965، وتبوأ منصب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ما بين ( 1968 - 1974 ).
- عمل مفوّضاً للتعبئة والتنظيم ما بين ( 1971 - 1974 )، وتسلم رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني خاصة منذ العام 1968.
- كان عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" منذ انطلاقتها ورسمياً منذ العام 1967، وتسلم منذ الثمانينات مهمّة الإعلام.
- توفي أبو السعيد في المملكة المغربية في السابع من تشرين أول عام 1994 بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة وطنه وشعبه.