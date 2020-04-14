رابط فحص اسماء العمال المتضررين بكورونا من منحة المليون دولار

يبحث عشرات الآلاف من الغزيين عن رابط فحص اسماء العمال المتضررين من فيروس كورونا من منحة المليون دولار.

وكان 129.365 عامل سجل في رابط وازرة العمل لتسجيل المتضررين من فيروس كورونا في قطاع غزة.

لكن المنحة التي أقرتها لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة للاستفادة من منحة المليون دولار فقط لصالح 10 آلاف من العمال المتضررين.

رابط فحص اسماء العمال المتضررين من فيروس كورونا

تسجيل عدد كبير من العمال دفع الوزارة لوضع بعض الشروط حتى يتم تنقية الاسماء وفقًا لها والشروط على النحو التالي:

وزن القطاع المتضرر

حجم الضرر

الحالة الاجتماعية

عدد الأولاد

وبعد عملية تنقيح الأسماء وفلترة المستفيدين وفقًا للشروط السابقة توصلت وزارة العمل إلى ترشيح نحو 41.213 عامل للاستفادة من منحة المليون دولار.

ونشر وزارة العمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة رابط فحص اسماء العمال المتضررين من فيروس كورونا من منحة المليون دولار

وأكدت الوزارة انها ستقوم بدفع المبلغ المحدد للمستفيدين الـ10 آلاف فقط على ثلاث دفعات كل دفعة 3000 مستفيد.

وفي ذات السياق أعلنت الوزارة تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة الاولى.

وسيستمر التسجيل وفق الوزارة من اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2020م، حتى يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساءا



لمن يرغب في التسجيل الضغط هنا

لمن يرغب في فحص اسماء المستفيدين اضغط هنا

يُشار إلى أن اللجنة الحكومية قررت قبل ثلاثة أسابيع العمل في اطار حالة الطوارئ مما أدى لتوقف قطاعات العمل عن ممارسة اعمالها اليومية.