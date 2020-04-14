هل قررت الأردن منع صلاة التراويح في رمضان 2020 بسبب كورونا؟

يتساءل الكثير من الناس في المملكة الاردنية عن حقيقة منع صلاة التراويح في رمضان 2020 بسبب فيروس كورونا القاتل.

وتحظى صلاة التراويح على أهمية كبيرة لدى أبناء الأمة الاسلامية في دول العالم كافة، وقد تساءل الناس امكانية صلاة التراويح في المساجد بسبب فيروس كورونا.

ولذلك فقد علقت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في المملكة الأردنية على خبر منع صلاة التراويح في رمضان 2020.

وزير الاوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أكد أن صلاة التراويح في شهر رمضان 2020 ستكون في المنازل مؤكدا أن المساجد لن تفتح لأداء صلاة التراويح.

وقال في ايجاز صحفي اليوم الثلاثاء، "إن اغلاق المساجد كان مؤلماً للجميع لكنه يحافظ على صحة المجتمع والوطن".

وأضاف كنا نصلي في بيوتنا صلاة الجمعة والجماعة، ونحن على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، وفي شهر رمضان علينا أن نصلي التراويح في بيوتنا فالمساجد لن تفتح خلال رمضان".

ولفت إلى أن بقاء المساجد مغلقة جاء لغاية عظيمة، فالمسجد بيت الله وسبحانه وتعالى جعل شهر رمضان هدى ونور وتقوى، والمساجد فيها الطمأنينة والسكينة والهدى والنور ونريد أن نجعلها كذلك لذلك صلاة التراويح ستكون بالبيوت وليس بالمساجد.

ودعا الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف وفي المساجد والمواطنين بعدم الضغط على الأئمة لإقامة الصلاة كون القرار هادف للحفاظ على صحة آبائنا وأمهاتنا وعائلاتنا ووطننا.