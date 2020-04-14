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ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 21:50 - 14 ابريل 2020
كورونا في مصر كورونا في مصر
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سجلت وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء 160 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) بينهم أجنبيان.

فيما سجلت الصحة المصرية خلال 24 ساعة فقط وفاة 14 حالة بفيروس كورونا، وشفاء 26 حالة تم اخراجها من المستشفيات المصرية بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لبيان الصحة المصرية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.

يُشار إلى ان إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى مساء الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

 

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