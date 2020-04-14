طبيب يكشف: علاقة السمنة بإصابات فيروس كورونا الخطيرة؟

قال الطبيب فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا: "أنه لاحظ شيئا لافتا بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، وبين الوفيات.

وأوضح الطبيب عودة إنه لاحظ ارتفاع مستوى السمنة، بين معظم الحالات الخطرة للمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف عودة وفقًا "سكاي نيوز": "من خلال تشريح جثث المتوفين بسبب كورونا، اكتشفنا أن الكثير منهم كانوا مصابين بالسمنة، وترتفع عندهم نسبة خلايا الدهون".

وتابع قوله: "خلايا الدهون تساعد على انتشار وسيطرة فيروس كورونا على جسم الإنسان، لتكوين كوفيد-19".

وأشار عودة الذي يعمل يوميا في مستشفيات روما مع المصابين بفيروس كورونا، إلى أن نسبة السمنة بين المتوفين بسبب فيروس كورونا وصلت لـ65%.

وقال عودة: "أغلب الأشخاص الذين توفوا وزنهم مرتفع.. فيروس كورونا يجد مساحة أكبر للانتشار بين خلايا الدهون، ولكن انتشارها ليس سهلا في العضلات والعظم والعصب".

وأشارت المنظمة العالمية للسمنة، أن المصابون بكوفيد-19، وكذلك يعانون من السمنة، يمثلون حالات أصعب من غيرهم.

وقالت المنظمة أن المصاب الذي يعاني من السمنة، يمثل تحديا أكبر لمراكز الرعاية الصحية من المصاب العادي، وذلك لأن عملية تزويده بجهاز التنفس الاصطناعي أكثر صعوبة من الشخص الصحي بدنيا.