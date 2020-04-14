رابط الاستعلام عن مساعدات العمال المتضررين من فيروس كورونا

أعلن وزارة العمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة عن نشر أسماء الدفعة الأولى من العمال المستفيدين من المنحة التي أقرَّتها لجنة المتابعة الحكومية بقيمة (مليون دولار) لصالح 10.000 من العمال في القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى.

وبلغ عدد المسجلين 129.365 مسجل، من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة مساء يوم السبت الموافق 04/04/2020م، وحتى تاريخ انتهاء التسجيل يوم الخميس الموافق 09/04/2020م، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة.

وبلغ عدد المرشحين للاستفادة 41.213 مرشح، جراء تنقيح وفلترة قوائم المسجلين بعد الفحص والتدقيق بناءً على قيود التسجيل ومعايير التفضيل، التي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

كما وتعلن الوزارة عن تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة الاولى اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2020م، بحيث ينتهي التسجيل يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساءا

رابط الاستعلام عن مساعدات العمال

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لمعرفة الاسماء التي تم قبولها اضغط هنا