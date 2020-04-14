غدًا.. قافلة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أن الوزارة تتابع عن كثب وباستمرار الوضع الصحي في قطاع غزة لاسيما في ظل ازمة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي تفشت في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الوزيرة مي في تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، أن قافلة تحمل مساعدات طبية ستقلع غدًا الأربعاء إلى سكان قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين العائدين إلى الضفة المحتلة من داخل الأراضي المحتلة –إسرائيل- قالت الوزيرة مي: "إن اجمالي عدد العُمال في "إسرائيل" يقدر بـ 180 ألف عامل عاد منهم إلى الضفة المحتلة 150 ألف عامل.

وحول تفشي كورونا في العاصمة الفلسطينية الأبدية القدس قالت وزيرة الصحة: "الإصابات بكورونا في القدس عبارة عن تحد بالنسبة لنا وهناك أعداد أكبر مما تعلنه "إسرائيل".

وأضافت: "نحاول بكافة السبل مساعدة أهلنا المصابين بكورونا بالقدس رغم عراقيل "إسرائيل".

وشددت الوزيرة، على أن القطاع الصحي في فلسطين يعتمد على الوقاية فقط، مشيرة إلى أن القطاع الصحي يحتاج إلى الكثير من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد_19).