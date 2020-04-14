قصة الرضيعة "شام" لماذا رفعت صورتها في مؤتمر ابراهيم ملحم؟

بدأ ابراهيم ملحم مؤتمره المسائي للحديث عن فيروس كورونا في فلسطين برفع صورة الرضيعة شام وبدى عليه حالة الحزن والأسى ممزوجة بالسعادة والفرح.

أما حالة الحزن والأسى فقد أكد ملحم بأن الرضيعة "شام" إضافة إلى والدتها ووالدها الأن هم في مستشفى هوغو تشافيز.

وأشار إلى أن شام أصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19) وصلت إليها العدوى عن طريق والدتها التي أصيبت بدورها من زوجها والذي أصيب بدوره من ابنه الذي أصيب بالعدوى من صديقه الذي يعمل عاملًا في "إسرائيل".

ولفت إلى أن "شام" الآن في أول مراحل المشي على يديها وقدميها (تحبي)، قائلًا: "تواصلت مع والدها الذي أكد له بأن حالتهم الصحية مستقرة ولا خطر عليهم لكن شام تحتاج إلى سجادة وألعاب"، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت للرضيعة شام كل ما تحتاجه من ألعاب للأطفال".

وفي هذا السياق دعا ملحم، جميع الفلسطينيين الآباء والأجداد والأمهات للحفاظ على أحفادهم وأبنائهم من الاختلاط مع المصابين أو الخروج من الحجر المنزلي في الوقت الحالي بسبب تفشي الفيروس.

وقال: "أيها الآباء والأجداد سيجوا أبنائكم في عيونكم".

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين وصل إلى 323 حالة، بينما سجلت حالتي وفاة منذ انتشار الفيروس.