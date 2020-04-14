ملحم: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل المحتلة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم الثلاثاء، اصابة 3 مواطنين جدد بفيروس كورونا في مدينة الخليل المحتلة.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم أن المصابين الثلاثة هم لعمال ومخالطيهم، الأمر الذي يرفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 323 مصابًا وحالتي وفاة.

وقال: الاصابة الأولى لعامل، الاصابة الثانية لمخالط في الخليل ابن مصاب في الـ60 عامًا يعمل في "اسرائيل" مما يرفع عدد المصابين اليوم إلى 13 اصابة تم تسجيل 10 اصابات في الصباح".

وأضاف: "لا نريد عمالنا الأفاضل عبارة عن وسيلة نقل لفيروس كورونا إلى اطفالهم وزوجاتهم وبناتهم وأحبابهم في فلسطين".

وأشار إلى أن فيروس كورونا وصل إلى مستشفى للمسنين بسبب اهمال بعض الشباب، حيث زار أحد الشباب المصابين والده المسن هذا الأمر أدى لانتقال العدوى إلى 3 مسنين".