القدرة: كافة العائدين بحالة صحية مطمئنة و لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة بأن كافة العائدين الى قطاع غزة بحالة صحية مطمئنة، و يتم متابعتهم في مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها للحجر لمدة 21 يوماً.

وأكد القدرة في الايجاز الصحفي ان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.، لافتاً الى ان المختبر المركزي التابع للوزارة انهي فحص 239 عينة من بين النزلاء في مراكز الحجر الصحي والحالات المشتبه بها وجميعها كانت سلبية.

واشار الى ان الوزارة تتابع الحالة الصحية لـ 492 مواطن موزعين على 15 مركز للحجر الصحي في قطاع غزة اضافةالى متابعة الحالة الصحية للعائدين عبر معبر رفح وتوزيع الحالات المرضية المختلفة مشيرا الى نقل 33 حالة الى مشفى الصداقة التركي الذي باشر عمله.

و بين القدرة بأن الطواقم الطبية في مستشفى العزل بمعبر رفح تتابع تقديم الرعاية الصحية للحالات الأربع المتبقية من اجمالي إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة وحالتهم مستقرة ومطمئنة والحالات التسع التي تعافت تتابع صحياً في مركز الحجر الصحي بالمعبر.

و أشار الى أن وزارة الصحة تنظر بخطورة إزاء سياسة التمييز في إجراءات الوقاية والعلاج التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في القدس ما يفاقم أوضاعهم الصحية ويزيد عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة المقدسة.

و حذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق للغاية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر مما يستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لتوفير المتطلبات الدوائية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا.

كما لفت القدرة الى أن وزارة الصحة تقرر إلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية خلال فترات العمل تعزيزاً لإجراءات السلامة والوقاية بدءاً من السبت المقبل.

و دعا الناطق باسم الصحة مقدمي الخدمات العامة الى اتباع إرشادات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات خلال تقديم الخدمة حفاظاً على صحة المجتمع.

كما أهاب بكافة المواطنين الى عدم التراخي والالتزام بإرشادات الوقاية بما في ذلك ارتداء الكمامات لاسيما في أماكن الازدحام وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع.