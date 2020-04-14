الداخلية تحذر المواطنين من التراخي والتهاون مع دخول العالقين عبر معبر رفح

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تواصل عمل معبر رفح استثنائياً؛ لتسهيل عودة المواطنين العالقين في الجانب المصري، مشيرة إلى انه وصل أمس الإثنين 127 مواطناً تم نقلهم مباشرة إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم خلال الايجاز اليومي، إنه خلال عمل اليوم الثلاثاء، وصل حتى اللحظة أكثر من 250 مواطناً، ويجري نقلهم إلى مراكز الحجر، ولا يزال العمل في المعبر مستمراً.

وأضاف البزم: "لاحظنا مؤخراً وجود حالة من الاسترخاء والتهاون لدى المواطنين في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة في تجمعات الأفراج وأماكن العزاء".

وحذرت الداخلية من خطورة التراخي والتهاون، خاصة في ظل تواصل دخول أفواج المواطنين العالقين عبر معبر رفح، حيث تزداد درجة الخطورة خشية وجود إصابات في صفوف العائدين.

ودعت المواطنين إلى ارتداء الكمامة أثناء التنقل وفي أماكن الاحتكاك، كإجراء وقائي مهم في هذه المرحلة.

كما دعت إدارات البنوك إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة أثناء صرف الرواتب والمخصصات المالية، وعدم التراخي في هذا الأمر، وستتابع الشرطة ذلك.

في سياق منفصل، قال البزم، إن وزارة الداخلية والأمن الوطني كثفت إجراءاتها في كافة المناطق الحدودية لقطاع غزة؛ لمنع أي عمليات تسلل عبر الحدود، وقد صدرت تعليمات مُشددة للقوات المرابطة على الحدود بمنع أي حالات تسلل، والتعامل معها بأقصى درجات الحزم، واستخدام كل وسائل القوة اللازمة ميدانياً.