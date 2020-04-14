"الاقتصاد" تتلف 4.5 طن من المواد الغذائية والداوجن

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بأنها ضبطت نحو 4.5 طن من المواد التالفة في محافظات سلفيت ورام الله والبيرة والقدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن المواد التي تم ضبطها عبارة عن، مشروبات غازية معروضة تحت أشعة الشمس، ومواد غذائية وكيماوية، ودواجن.

وأضافت، أن ضبط المواد التالفة جاء في أعقاب 21 جولة تفتيشية نفذتها طواقمها، شملت زيارة أكثر من 119 محلا تجاريا، حيث أغلقت الوزارة والأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية مسلخ دواجن يفتقر للشروط الصحية، ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها ضبطت أكثر من ألفي كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتعاملت مع 21 شكوى تتعلق برفع الأسعار.