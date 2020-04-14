الصين توافق على لقاحين غير نشطين لكورونا للتجارب السريرية

ذكرت وكالة "شنخوا" الصينية بأن الصين وافقت على لقاحين غير نشطين لكوفيد-19 للتجارب السريرية.

و قالت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد لمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، إنه تم تطوير اللقاحين من قبل معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية وشركة سينوفاك للبحث والتطوير المحدودة ومقرها بكين، وقد بدأت التجارب السريرية للقاحين.

ويعد اللقاحان الدفعة الأولى من اللقاحات غير النشطة لكوفيد-19 التي حصلت على الموافقة للتجارب السريرية. وباستخدام كائنات دقيقة ميتة مسببة للأمراض مما يعزز المناعة، يتمتع اللقاحان بمزايا عملية الإنتاج المدروسة، ومعايير الجودة التي يمكن التحكم فيها ونطاق الحماية الواسع.

ويمكن استخدام اللقاحين للتطعيم على نطاق واسع، ويمكن الحكم على سلامتهما وفعاليتهما من خلال المعايير المقبولة دوليا.

ووضعت الصين أساسا متينا للبحث في اللقاحات غير النشطة، والتي تستخدم على نطاق واسع لمكافحة التهاب الكبد A والإنفلونزا وأمراض اليد والقدم والفم وشلل الأطفال.

ويتمتع مطورو اللقاحات بالقدرة على الإنتاج الضخم وهم على استعداد لاستخدام اللقاحات في حالات الطوارئ وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة