هذا ما اتفق عليه نتنياهو وغانتس خلال لقاءهما اليوم؟

أفاد موقع 0404 العبري، اليوم الثلاثاء، بإنتهاء لقاء نتنياهو وغانتس وفرق التفاوض الذي استمر حوالي 6 ساعات.
وقال الموقع العبري، إن الطرفان اتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد "عيد الفصح"، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ وطنية.
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