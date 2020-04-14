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هذا ما اتفق عليه نتنياهو وغانتس خلال لقاءهما اليوم؟

  • فلسطين اليوم - ترجمة
  • 16:04 - 14 ابريل 2020
نتنياهو وغانتس نتنياهو وغانتس
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أفاد موقع 0404 العبري، اليوم الثلاثاء، بإنتهاء لقاء نتنياهو وغانتس وفرق التفاوض الذي استمر حوالي 6 ساعات.

وقال الموقع العبري، إن الطرفان اتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد "عيد الفصح"، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

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