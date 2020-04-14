الاحتلال يوزع كمامات واقية على الأسرى في السجون

وزعت ما تسمى إدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء كمامات واقية على الاسرى الجنائيين والامنيين في كافة السجون "الإسرائيلية".

جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزارة الصحة التابعة للاحتلال التي تتطلب ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة.

وحسب ما أورده الاعلام العبري نقلا عن بيان إدارة سجون الاحتلال، تنقسم الأقنعة التي ينتجها السجناء الجنائيون في خمس مخيطات تابعة لمركز التشغيل لدى سجون الاحتلال، وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا وقدرات إنتاج المخيطات.

وأوضح الاعلام العبري، أن كل سجين يحصل على كمامة واحد ثم يتلقى قناعًا آخر ليرتديه عند خروجه الى الأماكن العامة في السجن.

وأشار إلى أن السجناء الجنائيون يرتدون الكمامات البرتقالية، في حين يرتدي السجناء الأمنيون الكمامات البنية، مبينة أنها مناسبة لأيّ ملامح وجه وقابلة للغسل وللتعقيم.