انفجار جسم مشبوه في طفل جنوب الخليل

أصيب طفل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار جسم مشبوه في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إنه ورد بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة الخليل من مشفى الخليل الحكومي، مفاده دخول طفل يبلغ من العمر 12 عاما لقسم الطوارئ مصابا بعدة جراح بليغة في مختلف انحاء جسمه .

وأضافت الشرطة، انه بعد التحقيقات تبين أن سبب الإصابة هو عبث الطفل بجسم مشبوه عثر عليه اثناء قيامه برعي الأغنام جنوب الخليل.

وحذرت، المواطنين من خطورة العبث بأية اجسام مشبوهة قد يتم العثور عليها والابتعاد عنها مسافة آمنة.

ونوهت الشرطة إلى ضرورة الاتصال على الرقم المجاني لغرفة عمليات شرطة الخليل 100 لتتمكن الطواقم المختصة من التعامل معها.