الافتاء المصرية تحسم الجدل في افطار الأطباء في رمضان بسبب كورونا

دعا مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، المصريين والشعوب العربية بالالتزام بتعليمات الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن شهر رمضان يعلِّم الإنسان أن يكون أكثر التزاماً وانضباطاً، لذلك يجب على الجميع اتباع إجراءات مواجهة كورونا.

وحسم علام، في تصريحات تلفزيونية، الجدل الدائر حول إصدار فتاوى بإفطار رمضان حتى لا يجف الحلق ويكون عرضة للفيروس، مؤكداً أنه اجتمع مع لجنة طبية في دار الإفتاء وأكدت له بالإجماع أن فيروس كورونا يحتاج إلى دعم جهاز مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة، قائلاً: "الخوف من فيروس كورونا ليس مبرراً لإفطار رمضان، ولكن الرخصة تكون بعد استشارة الطبيب".

وأكد مفتي مصر أن الصوم واجب شرعاً على كل قادر بالغ، ولا يسقط إلا في حالة الأعذار للمرضى أو مَن على سفر، ومن كان مصاباً بكورونا عليه أن ينصاع إلى أمر الطبيب في قضية الصوم سواء بالإفطار أو الصيام.

وحول إفطار الأطباء، أكد شوقي علام أنه إذا كان الصيام مؤثراً على الأطباء خلال تعاملهم مع المرضى فلديهم رخصة للإفطار حال تيقنهم من أنه سيؤثر على أدائهم".