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"جودة البيئة" تفرض عقوبة على مهربي مهربي النفايات "الإسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:00 - 14 ابريل 2020
جدار الفصل العنصري جدار الفصل العنصري
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قال سلطة جودة البيئة، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل مراقبة المناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في محيط قرى عزون عتمة وعزبة سلمان بهدف منع تهريب "النفايات الاسرائيلية" إلى أراضينا المحتلة.

وشددت جودة البيئة في بيان صحفي، على أن تهريب النفايات "الإسرائيلية" يعرض ناقلها للمسائلة القانونية، وللعقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وفق المادة 13 لقانون البيئة رقم (7) لسنة 1999.

وذكرت بأن طواقمها نفذت جولة في تلك المناطق، من خلال مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية، وبالتعاون مع مجلس محلي قرية عزون عتمة، وأعضاء لجان الطوارئ الذين يقومون بحراسة المناطق الغربية الجنوبية لمحافظة قلقيلية.

ونوهت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة غير اعتيادية أو مشكوك فيها من خلال التواصل مع طواقمها والأجهزة الأمنية.

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