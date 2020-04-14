ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال الشهر الماضي

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020، بواقع 0.81% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.69% في قطاع غزة، وبنسبة 0.35% في القدس J1*.

وأوضح، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 30.17% والسبب الرئيسي لارتفاع هذه المجموعة يرجع إلى ارتفاع أسعار البصل بشكل رئيسي حيث بلغ متوسط سعر البصل 4 شيقل/1 كغم، يليها ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.48% حيث بلغ متوسط سعر الدجاج المنظف 15 شيقل/ كغم"، وأسعار البطاطا بنسبة 4.99% "بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شيقل/ كغم"، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.85% أعلاها أسعار الموز والليمون، حيث"بلغ متوسط سعر الموز 6 شيقل/ كغم، والليمون 5 شيقل/ كغم"،

كذلك ساهمت أسعار البيض بنسبة 3.43% حيث بلغ متوسط سعر البيض 16 شيقل/ 2 كغم"، ويليها أسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 0.85% والذي بلغ متوسط سعر أرز الشقحة 147 شيقل/ 25 كغم"، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 0.59%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2020 مع شهر آذار 2019، تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.11%، بواقع 3.36% في القدس J1*، وبنسبة 1.06% في الضفة الغربية**، وبارتفاع طفيف نسبته 0.03% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

يرجع ارتفاع الاسعار في الضفة الغربية الى نفس المجموعات السلعية مع تفاوت في نسب الارتفاع بين الضفة الغربية وقطاع غزة

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.81% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 15.36% "بلغ متوسط سعر الدجاج المنظف 15 شيقل/ كغم"، يليها أسعار البصل بنسبة 8.03%، وأسعار البيض بنسبة 6.36% "بلغ متوسط سعر البيض 17 شيقل/2 كغم"، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.28%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 0.71% "بلغ متوسط سعر أرز الشقحة 146 شيقل/ 25 كغم"، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 2.40%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 0.93%.

وضمن حركة الاسعار الاسبوعية للسلع الأساسية في الضفة الغربية** خلال شهر اذار 2020، شهدت أسعار بعض السلع تغيرات متفاوته، حيث ارتفع سعر الأرز الشقحة فئة 25 كغم ارتفاعاً ملحوظاً بلغ ذروته في الاسبوع الثاني ليصل الى 148 شيقل (سجلت محافظة جنين اعلى سعر حيث بلغ 165 شيقل، في حين سجلت كل من محافظة بيت لحم، واريحا ادنى سعر بلغ 140 شيقل)، وارتفع سعر السكر فئة 10 كغم ليبلغ ذروته في الاسبوع الثالث ليصل الى 29 شيقل/10كغم (سجلت محافظة رام الله أعلى سعر حيث بلغ 35 شيقل، في حين سجلت محافظة نابلس أدنى سعر بلغ 25 شيقل)، كما ارتفعت اسعار سلعة الدجاج المنظف لتصل في ذروتها خلال الاسبوع الرابع الى 16 شيقل/1كغم (سجلت كل من محافظة طولكرم، قلقيلية، والخليل أعلى سعر حيث بلغ 18 شيقل، في حين سجلت محافظة بيت لحم أدنى سعر بلغ 12.5 شيقل)، كذلك البيض ارتفعت اسعاره لتصل الى 18 شيقل/2كغم (سجلت كل من محافظة طولكرم، رام الله، اريحا، وبيت لحم أعلى سعر بلغ 20 شيقل، في حين سجلت كل من محافظة جنين، والخليل أدنى سعر بلغ 14 شيقل)، الليمون 6 شيقل/1كغم (سجلت محافظة رام الله أعلى سعر بلغ 10 شيقل، في حين سجلت محافظة جنين أدنى سعر بلغ 2.5 شيقل)، والموز 6 شيقل/1كغم (سجلت محافظة رام الله أعلى سعر بلغ 8 شيقل، في حين سجلت محافظة جنين أدنى سعر بلغ 5 شيقل)، والخيار 7 شيقل/1كغم (سجلت كل من محافظة رام الله، أريحا، والخليل أعلى سعر بلغ 10 شيقل، في حين سجلت محافظة نابلس أدنى سعر بلغ 2 شيقل)، والبصل الجاف 5 شيقل/1كغم (سجلت كل من محافظة بيت لحم، وطولكرم أعلى سعر بلغ 6 شيقل، في حين سجلت محافظة جنين أدنى سعر بلغ 2.5 شيقل)، كانت هذه الذروة خلال الاسبوع الرابع. في المقابل استقرت أسعار كل من الخبز، الطحين، اللحوم الحمراء، وزيت الذرة خلال الأسابيع الاربعة لشهر آذار 2020.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البصل بنسبة 57.89% "بلغ متوسط سعر البصل 4 شيقل/كغم"، وأسعار البطاطا بنسبة 28.26% "بلغ متوسط سعر البطاطا 2 شيقل/ كغم"، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 4.48%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 3.04%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.82% "بلغ متوسط سعر لحم الغنم الطازج 55 شيقل/ كغم"، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.87% "بلغ متوسط سعر الدجاج المنظف 13 شيقل/ كغم"، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.59%، وأسعار البيض بمقدار 3.31% "بلغ متوسط سعر البيض 12 شيقل/2 كغم"، وأسعار الغاز بمقدار 1.70%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.93%.

وضمن حركة الاسعار الاسبوعية للسلع الأساسية في قطاع غزة خلال الأسابيع الأربعة من شهر آذار 2020، كانت شبه مستقرة، وخاصة للأرز، والطحين، والخبز، في حين سجلت أسعار لحم العجل ارتفاعاً ليصل ذروته خلال الاسبوع الثالث بحوالي 42 شيقل/1كغم (سجلت محافظة شمال غزة أعلى سعر بلغ 44 شيقل، في حين سجلت محافظة خانيونس ادنى سعر بلغ 33 شيقل) ولحم الغنم الى 55 شيقل/1كغم، كما ارتفعت أسعار الدجاج لتصل ذروتها الى 14 شيقل خلال الاسبوع الثاني (سجلت محافظة غزة أعلى سعر بلغ 15 شيقل، في حين سجلت محافظة شمال غزة أدنى سعر بلغ 12 شيقل)، كما ارتفع سعر البيض ليصل ذروته الى 12 شيقل/2كغم خلال الاسبوع الرابع (سجلت محافظة غزة أعلى سعر بلغ 13 شيقل، في حين سجلت محافظة رفح أدنى سعر بلغ 10 شيقل).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.35% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البصل بنسبة 15.21% "بلغ متوسط سعر البصل 5 شيقل/ كغم"، وأسعار البيض بنسبة 11.65% "بلغ متوسط سعر البيض 26 شيقل/2 كغم"، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 11.54% "بلغ متوسط سعر زيت الصافي 27 شيقل/3 لتر"، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.91% "بلغ متوسط سعر الموز 8 شيقل/ كغم والليمون 6 شيقل/ كغم"، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 2.33% "بلغ متوسط سعر أرز الشقحة 150 شيقل/25 كغم"، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.12%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.51% "بلغ متوسط سعر لحم الغنم الطازج 77 شيقل/كغم"، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 6.67%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.90% "بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شيقل/ كغم"، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.49%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.28% "بلغ متوسط سعر الدجاج المنظف 19 شيقل/ كغم".