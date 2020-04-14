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فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي أمام العائدين في ظل ظروف استثنائية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:23 - 14 ابريل 2020
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (8) تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (8)
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تفتح السلطات المصرية اليوم الثلاثاء 14/4/2020 ، معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي بعد فتحه استثنائياً لاربعة أيام امام القادمين في ظروف خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وقالت وزارة الداخلية ان انه وصل قطاع غزة عبر معبر رفح 127 مواطناً عالقاً قادمين من الجانب المصري، أمس الإثنين، في اليوم الأول من فتح المعبر استثنائياً لأربعة أيام في اتجاه الوصول فقط.

وقالت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن أطقمها سهّلت دخول 127 مواطناً وصلوا عبر المعبر خلال عمل أمس الإثنين، بعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة إلى أنه جرى نقل جميع المواطنين القادمين من معبر رفح إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة؛ لقضاء مدة 21 يوماً قابلة للتمديد وفق تعليمات وزارة الصحة.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية إن إدخال العالقين تم وفق ترتيبات كبيرة تمت خلال الأيام السابقة، بعد فرزهم في كشوفات وتقسيمهم على أيام فتح المعبر؛ من أجل تنظيم وترتيب آلية دخولهم، بما يضمن تقدم أفضل خدمة لهم وفق إجراءات الأمن والسلامة.

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