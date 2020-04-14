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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13/4/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:09 - 14 ابريل 2020
اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في السعودية
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ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13/4/2020 التي تحظى باهتمام بالغ في السعودية والدول العربية كافة.

وقد بلغت أسعار الذهب في السعودية اليوم "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 205.80 ريال سعودى.

سعر الذهب عيار "24"

بنحو 205.80 ريال بما يعادل 54.71 $

سعر الذهب عيار "22"

بنحو 188.65 ريال بما يعادل 50.15 $

سعر الذهب عيار "21"

بنحو 08. 180 ريال  بما يعادل  47.87 $

سعر الذهب عيار "18"

بنحو 154.35 ريال بما يعادل 41.03 $

سعر الذهب عيار "14"

بنحو 120.05 ريال بما يعادل 31.91 $

سعر الذهب عيار "12"

بنحو 102.90 ريال بما يعادل 27.36 $

سعر أوقية الذهب

 بنحو  6,400  ريال   بما يعادل  1,702 $

سعر جنيه الذهب 

 بنحو 1,441 ريال   بما يعادل   382.98 $

 سعر كيلو الذهب

 بنحو 205,800 ريال  بما يعادل 54,711 $

ويحظى الذهب باهتمام كبير باعتباره استثمار جيد لكافة الأوقات خاصةً تلك التي يعاني فيها الدولار من التذبذب في السوق المالي.

وتعيش أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

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