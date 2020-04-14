ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13/4/2020 التي تحظى باهتمام بالغ في السعودية والدول العربية كافة.

وقد بلغت أسعار الذهب في السعودية اليوم "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 205.80 ريال سعودى.

سعر الذهب عيار "24"

بنحو 205.80 ريال بما يعادل 54.71 $

سعر الذهب عيار "22"

بنحو 188.65 ريال بما يعادل 50.15 $

سعر الذهب عيار "21"

بنحو 08. 180 ريال بما يعادل 47.87 $

سعر الذهب عيار "18"

بنحو 154.35 ريال بما يعادل 41.03 $

سعر الذهب عيار "14"

بنحو 120.05 ريال بما يعادل 31.91 $

سعر الذهب عيار "12"

بنحو 102.90 ريال بما يعادل 27.36 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,400 ريال بما يعادل 1,702 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,441 ريال بما يعادل 382.98 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 205,800 ريال بما يعادل 54,711 $

ويحظى الذهب باهتمام كبير باعتباره استثمار جيد لكافة الأوقات خاصةً تلك التي يعاني فيها الدولار من التذبذب في السوق المالي.

وتعيش أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.