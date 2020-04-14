الجهاد الإسلامي بسوريا تبحث أوضاع العمال مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال

بحث منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا أبو مجاهد، مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن تردي وضع العمال الراهن في المنطقة نتيجة لجائحة كورونا والآثار الناجمة عنها .

جاء ذلك خلال زيارة وفد حركة الجهاد الإسلامي شارك فيه أبو مجاهد ومسؤول مكتب العلاقات في الساحة السورية أبو عاطف للأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الأستاذ غسان غصن.

ووقد أثنى غصن على دور حركة الجهاد الإسلامي المقاوم وعلى أهمية تمسكها بنهج المقاومة لتحرير فلسطين.

من جانبه أكد أبو مجاهد على أن الحركة متمسكة بثوابتها الوطنية وبأنها لن تفرط بحق المقاومة وطرد قوى الاحتلال.

كما أكد الطرفان على ضرورة استمرار العلاقات و توطيدها مستقبلاً.

فيما قدم أبو مجاهد لغصن رسالة من الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية التابع لحركة الجهاد الإسلامي تؤكد على أهمية العمل النقابي و أنه جزأ لا يتجزأ من المشروع الوطني والنضالي.