أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 14/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وتمنت الإدارة العامة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت، الجميع أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وطالبت الإدارة العامة، السائق أن يبادر في حالة وقوع الحوادث سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل ى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير لم ينتج عنهما أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وتمنت، الإدارة العامة لشرطة المرور أن تكون حالة الطرق في قطاع غزة خالية يا من حوادث السير.