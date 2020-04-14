ملحم : تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد في فلسطين لـ320 بما فيها القدس

قال مدير عام الرعاية الأولية كمال الشخرة إن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في فلسطين وصلت إلى 320 حالة من بينها حالات القدس، بعد تسجيل 10 حالات جديدة وجميعهم من العمال.

وأشار الشخرة خلال الإيجاز الصباحي اليوم الثلاثاء حول أخر المستجدات حول انتشار فايروس كورونا، إن الحالات العشرة، كانت منها خمسة حالات في منطقة العيزرية، لعائلة واحدة انتقلت لهم العدوى من شقيقتهم التي تسكن بالقدس، ولعامل من منطقة جنين، وإصابة لمخالط في منطقة الخليل، وثلاث حالات في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة لطفلة ووالدتها ووالدها، الذي خالط أحد العمال من بلدة بتونيا غرب رام الله.

وفند الشخرة حالات الإصابة، وقال أن عدد الحالات في الضفة الغربية، وضواحي القدس فيما عدى القدس المدينة، وصلت إلى 284 حالة، 36 حالة بمدينة القدس، وثلاثة حالات جديدة ظهرت في مستشفى المطلع ووصل عدد الحالات الفعلية 24 حالة، عدى حالات القدس، فيما بلغت عدد حالات الشفاء58 حالة في المحافظات الشمالية 49 حالة، و9 حالات في المحافظات الجنوبية، ومن المتوقع خروج 3 حالات مساء اليوم ليرتفع العدد إلى 62 حالة.

وحسب توزيع نسب الإصابات بين الذكور والأناث كانت 185 ذكور و 99 حالة من الأناث، فيما بلغت عدد الفحوصات الكلية منذ بداية الأزمة 19250 فحصاً.

وحول الحجر البيتي، قال الشخرة إنه تم إدراج اليوم 437 حالة، فيما بلغ عدد الموجودون فعليا في الحجر البيتي على مستوى كل فلسطين 18800، فيما أنهى الحجر في السابق 17109حالات، ليصبح المجموع الكلي 35 ألف حالة.

وحول توزيع الإصابات في المستشفيات والمراكز الحجر الصحي قال الشخرة إن عدد المتواجدين في المركز الوطني بمدينة بيت لحم 13 مصابا، وقسم الحجر الفندقي بمدينة بيت لحم يوجد خمسة حالات، وفي فندق بيت اللقاء ببيت لحم حالتين فقط، فيما يتواجد ثلاثة مصابين في الأكاديمية العسكرية بمدينة أريحا.

وفي محافظة الخليل يتواجد في مستشفى كورونا بحلحول 11 حالة، وفي فندق كوين بلازا بقلب المدينة 12 حالة وفي محافظات شمال الضفة، توجد أربعة حالات في مستشفى الهلال الأحمر بطولكرم، وثلاثة حالات في فندق الثريا بمدينة نابلس.

وفي رام الله 26 حالة في مستشفى ترمسعيا، و130 حالة في فندق الكرمل، فيما لا يزال بالمستشفى الميداني بقطاع غزة أربعة حالات.

وقال الشخرة إن كل الحالات مستقرة، بعضها يخضع لعلاج من حين لأخر، فيما عدى حالة واحدة في مستشفى ترمسعيا برام الله و التي تحتاج لعلاج مستمر وموجودة في العناية المكثفة..